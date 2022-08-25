В Николаеве ремонтируют трамвайные пути на Потемкинской

В Николаеве 25 августа коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» приступило к ремонтным работам по улице Потемкинской.

Об этом сообщили на Facebook-странице предприятия.

Планируется, что работы будут выполняться на участке от улицы Садовая до 3 Слободской. Работники службы путей будут заменять рельсовую решетку с обустройством прилегающей территории.

В связи с этим временно изменен маршрут движения трамваев №3. В настоящее время они двигаются от ЧСЗ по улице Кузнецкой, 6-й Слободской в парк Народный Сад. Возвращение в обратном направлении от Парка Народный Сад по улицам Потемкинская и Декабристов в ЧСЗ.

«Просим наших пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам. Также призываем водителей быть внимательными при движении на указанном участке проведения работ и обращать внимание на предупредительные знаки», - говорится в сообщении.