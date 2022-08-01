Украина могла получить от Тайваня и Польши до 800 дронов, сбрасывающих мины

Тайвань передал Украине военные беспилотные дроны Revolver 860, способные сбрасывать мины на противника.

Об этом сообщает «Фокус» со ссылкой на проект Oryx.

Ранее беспилотники Revolver 860 у Тайваня купила Польша, но позже поляки решили их доставить украинским военным для борьбы с российской агрессией. Полагают, что всего ВСУ получили 800 таких беспилотников. В июне сообщалось, что Вооруженные силы Украины уже используют Revolver 860 для бомбардировки российских войск.

Revolver 860 – это ударный дрон, который может нести до восьми 60-мм мин или боеприпасов других калибров по заказу клиента. Дальность действия – 20 километров, общий вес с боеприпасами – 42 килограмма.