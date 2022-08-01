Министр обороны предлагает, чтобы в Украине чиновниками или депутатами могли стать только люди с военной подготовкой

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что все государственные служащие, включая выборные должности, перед началом работы в этой области должны проходить обязательную военную подготовку.

Об этом сообщает «Украинская правда».

"Наличие военной подготовки должно стать одним из обязательных требований для работы на государственной службе, а также для баллотирования на выборные должности в органах местного самоуправления, в парламент, суды и т.д.", - считает министр.

Он убежден, что в Украине нужно проанализировать все сферы жизни и выяснить, представители каких профессий должны быть готовы к обороне.

Он даже придумал термин для такого процесса – «умная милитаризация». И попросил не путать ее с милитаризацией на русском, ведь «милитаризация в Израиле, Швеции, Швейцарии с одной стороны и России и Северной Корее с другой имеют принципиальные отличия».