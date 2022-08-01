«Несколько прилетов было, четко били»: Оккупант рассказывает про взрывы на складах с боеприпасами

Военнослужащий так называемой «ДНР» в телефонном разговоре со своей женой обсуждают «хлопки» на складах с боеприпасами российской армии.

Об этом сообщает ГУР.

- Если что у нас все в порядке, все нормально.

- Что такое? *бнуло где-то?

- Ну в 4 утра попали в склад между Анашном и метро, это как с правой стороны, чуть ниже трассы.

- Знаю, где там у них склад.

- Там же ж ангары стояли какое-то время, а сейчас там все время был склад БК, там куча военных машин «тра-та-та», короче детонировало до 8 утра. Там несколько прилетов было, прилета четыре, наверное. Ну четко били, прям знали куда бьют.

- Знали куда бьют, вот с*ки.

- Да-да

Напомним, что ранее оккупант рассказывает о потерях российской армии после удара ВСУ по Антоновскому мосту: «Командный пункт был, их полностью всех раз*ебали».