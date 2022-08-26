Визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС запланирован на следующую неделю

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) планируют посетить Запорожскую АЭС на следующую неделю.

Об этом заявила советника министра энергетики Лану Зеркаль в эфире «Радио НВ».

«На следующей неделе запланирован визит миссии МАГАТЭ, и сейчас решаются все логистические маршруты, как они будут добираться. Несмотря на то, что россияне согласились, что миссия будет ехать через территорию Украины, они искусственно сейчас создают все условия для того, чтобы миссия не доехала до объекта учитывая ситуацию вокруг него», - рассказала Зеркаль.

При этом она отметила, что главной целью визита миссии МАГАТЭ является контролирование ситуации на станции и принятие необходимых мер, чтобы обезопасить Европу и весь мир от возможной катастрофы.

В свою очередь, Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил о срочной необходимости выезда миссии экспертов агентства на станцию.

«Почти каждый день на Запорожской атомной электростанции или вблизи нее происходит новый инцидент. Мы не можем терять время. Я намерен лично возглавить миссию МАГАТЭ на станцию ​​в ближайшие несколько дней, чтобы помочь стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью», - сказал он.

В агентстве добавили, что надежное электроснабжение имеет важное значение для ядерной безопасности. При потере внешнего электроснабжения на ЗАЭС, как и в других атомных электростанциях по всему миру, предусмотрены дизельные генераторы для резервного питания.

Напомним, что обстрелы российских оккупантов привели к тому, что Запорожская АЭС отключила все энергоблоки от сети. Поле чего Президент Зеленский в своем видеообращении заявил, что «россия поставила Украину и всю Европу в шаге от катастрофы».