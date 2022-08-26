«Николаевводоканал» назвал причину проблем с напором воды в жилых домах города по вечерам

В домах николаевцев поздно вечером и ночью наблюдаются проблемы с напором воды, а в некоторых микрорайонах ночью подачу воды полностью выключают. Это делается для накопления нужного объема воды, которую будут использовать жители города днем.

Об этом «Николаевводоканал» сообщил в своем Telegram.

По данным КП, ежесуточно в город подается 70 тысяч кубических метров воды. Тем не менее, эта вода имеет повышенное содержание соли и разрушает водопроводные сети. Из-за этого происходит утечка, а объем воды в резервуарах уменьшается.

«Каждую ночь уменьшаем давление для накопления объема воды. Таким образом, чтобы днем ​​у всех жителей города были в своих домах водоснабжения. За исключением, когда ведутся ремонтные работы», — сообщают в водоканале.

Напомним, что за войну долг николаевцев перед водоканалом вырос на 60 миллионов гривен: «Без поддержки горожан, вероятность остаться без воды очень велика».