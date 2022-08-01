Оккупанты завезли в Мелитополь 10 химических лабораторий на случай аварии на ЗАЭС

Военные российской армии завезли в захваченный Мелитополь Запорожской области 10 химических лабораторий для того, чтобы спасти свое руководство, если на ЗАЭС произойдет катастрофа.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

По словам городского головы Мелитополя, лаборатории находятся на территории одного из больничных учреждений города.

«Они (лаборатории, - ПН), по нашему мнению, завезены для того, чтобы если произойдут радиационные выбросы на Запорожской атомной электростанции, спасти своих офицеров, генералов. А о гражданском населении, конечно, они не думают. Поэтому эти лаборатории для защиты своих людей», – сообщил Федоров.

Напомним, что 25 августа обстрелы российских оккупантов привели к тому, что Запорожская АЭС впервые в истории отключила все энергоблоки от сети. После чего в МАГАТЭ заявили о намерении срочно посетить оккупированную атомную станцию.

Позже стало известно, что Запорожскую АЭС подключили к сети Украины, заработал один энергоблок.