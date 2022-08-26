Компания Bayraktar заявила, что не продаст россии «Байрактары» какую бы сумму ей не предложили: «Мы полностью на стороне Украины»

Турецкая компания Bayraktar, известная производством боевых беспилотников Bayraktar заявила о о поддержке Украины и невозможности поставок своих БПЛА в россию.

Об этом заявил гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар ​​в интервью, опубликованном BBC.

Гендиректор подчеркнул, что его компания полностью на стороне Украины, которая очень несправедливо и агрессивно подвергается необоснованной атаке.

«Деньги не являются приоритетом для нас. Деньги и материальные ресурсы никогда не были целью в нашем бизнесе. С Украиной наша дружба и сотрудничество продолжаются уже много лет. Поэтому сколько бы денег нам не предлагали, честно говоря, не может идти речь о том, чтобы в этой ситуации передать им их (беспилотники россии– ред.) В этот период вся наша поддержка полностью на стороне Украины, поскольку у нас очень прочная связь, и Украина испытывает очень несправедливую, агрессивную и необоснованную атаку, и поэтому ничто не омрачит нашего сотрудничества с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена, наша позиция на этот счет понятна», – сказал гендиректор Baykar.

Напомним, что ранее пресс-секретарь путина пообещал, что россия уничтожит завод по производству Bayraktar, который в Украине намерена построить компания зятя Эрдогана.