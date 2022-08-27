В Украине с ноября введут электронные рецепты на наркотические лекарственные средства

В Украине с ноября наркотические лекарственные средства в аптеках начнут отпускать по электронному рецепту.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Также предполагается переходный период для медицинских заведений. Врачи учреждений, подключенных к электронной системе охраны здоровья, должны будут назначать это лекарство по электронным рецептам. А при отсутствии подключения к ЭСОЗ – по бумажным рецептам с использованием специальных рецептурных бланков формы №3.

В то же время, для отпуска таких препаратов по е-рецепту аптечные учреждения, имеющие соответствующую лицензию, должны обязательно зарегистрироваться в ЭСОЗ. Так, с выпиской электронного рецепта пациенту будет приходить смс с номером рецепта и уникальным кодом погашения, которые он должен сообщить фармацевту в аптеке для получения препаратов.

Таким образом, с ноября в Украине заработает второй этап введения электронного рецепта. Следующий шаг – внедрение электронного рецепта на все рецептурные препараты – ожидается в 2023 году.