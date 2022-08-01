«Как предатель покинул страну?»: нардеп Чорноморов о депутате от «ОП-ЗЖ» Невенчанном, который был под наблюдением СБУ, и уехал за границу

Народный депутат Украины Артем Чорноморов поручил помощникам подготовить запросы в соответствующие структуры по поводу того, каким образом представитель Николаевского горсовета от запрещенного «ОП-ЗЖ» Максим Невенчанный, который открыто поддерживал и продолжает поддерживать россию, беспрепятственно покинул страну.

Об этом нардеп написал в соцсетях.

«Ко мне дошла информация о пренебрежительных в сторону Украины публичных сообщениях одного из депутатов Николаевского горсовета от запрещенного ОП-ЗЖ. Речь о максиме невенчанном. Да, том самом, который свое приветствие иллюстрировал фото из новогоднего обращения путина. Сегодня в своих текстах этот человек, которого нельзя назвать никак иначе как предатель, пишет о том, что украинские защитники защищают не родной дом, а «зе-режим», что украинцам должно быть все равно, под кем жить, чтобы был только мир, и другую дичь. Судя по всему, этот ментальный предатель скрылся за границу. И почему-то не в россии, руководителем которой так восхищен», - написал Чорноморов.

Он добавил скриншот одного из последних сообщений Максима Невенчанного и сообщил, что поручил помощникам подготовить запросы, каким образом депутат горсовета уехал из Украины и теперь свободно распространяет антиукраинскую позицию.