Харьковского топ-чиновника уволили за то, что он во время войны уехал в Ниццу, где катался на Porsche

Харьковский городской голова Игорь Терехов уволил с должности директора Департамента земельных отношений Сергея Колесника, который во время войны отдыхал на элитном курорте Ниццы и выкладывал в соцсети фотографии.

Об этом сообщает «Суспільне».

– Колесник Сергей Владимирович, директор Департамента землеустройства, уволен за поведение, несовместимое в условиях войны со статусом человека, находящегося на госслужбе. Это урок для всех. Для всех! Хочу, чтобы вы это понимали. Такое будет с каждым, кто позволяет себе такие проделки! – сказал Терехов.

В эфире телемарафона 26 августа Игорь Терехов отметил, что уволил Колесника «не за то, что он уехал в отпуск – на это он имел право»:

- Я уволил его за хамское, недостойное поведение во время войны... И сегодня говорить о том, как ты отдыхаешь, с какими пакетами ты стоишь, в какие машины ты садишься – это возмутительно, это недостойно работника мэрии.

На фотографиях в Instagram Колесник позировал на фоне фонтана и Porsche. Вместе с этим авто зафиксировали еще один автомобиль с харьковскими номерами.

О том, что Колесник опубликовал фотографии из Франции, ранее сообщила фракция «Европейская солидарность» в Харьковском городском совете. На каких основаниях чиновник выехал за границу, в Госпогранслужбе «Общественном» не ответили. Сам чиновник на вопросы корреспондентов в соцсети не отреагировал.