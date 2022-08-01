Ким и Верещук заявили о «частичной» эвакуации на Николавщине – областного центра она не касается

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в области эвакуируют жителей громад, где усиливается опасность из-за боевых действий.

Об этом Ким сказал в эфире "24 канала".

Судя по его словам, эвакуация Николаева не касается. Глава ОВА отметил, что театр боевых действий происходит преимущественно на территории Херсонской области.

– Все громады получают гуманитарную помощь, проводится эвакуация людей, в том числе принудительная, там, где усиливается опасность. Но в принципе количество освобожденных сел увеличивается. Что касается областного центра – здесь вообще все хорошо, и мы наращиваем потенциал запасов. Мы пытаемся жить как в тыловом городе и работать, - сказал он.

Эвакуация предприятий в области продолжается – по словам Кима, «для Николаевщины это очень тяжело, но бизнес нужно спасти».

Отметим, что вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук заявила, что в случае ухудшения ситуации на фронте готовится обязательная эвакуация из трех областей: Харьковской, Запорожской и Николаевской. Однако Верещук говорит не за всю область, а за ее часть, тем самым подтверждая слова Кима.

- Я не говорю обо всем регионе, но части будут нуждаться в обязательной эвакуации. Мы к ней тоже готовимся, – отметила она.

Скорее всего, эвакуация касается жителей, оставшихся в селах у линии фронта, в 20-30 километрах от Николаева. Эти поселки подверглись значительным разрушениям и находятся под постоянными обстрелами.

В Николаеве с начала полномасштабной войны действует добровольная эвакуация, которой занимаются городские власти и волонтеры. Обязательную эвакуацию из Николаева не объявляли.