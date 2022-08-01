В Одессе ночью мужчины подрались с полицией из-за вручения повесток

В Одессе в курортном районе Аркадия произошла массовая драка при участии полицейских.
Видео инцидента обнародовано в пятницу, 26 августа, в местных Telegram-каналах.
По данным очевидцев, мужчины призывного возраста не захотели принимать повестки от правоохранителей и конфликт перерос в драку.
Вероятно, полицейские пытались вручить парням вызовы в военкомат за нарушение комендантского часа, который действует в городе с 23 до пяти часов.
Другие детали инцидента пока не известны. Однако его уже прокомментировал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона. По его словам, подобные случаи не являются массовыми, одесситы добровольно отправляются на учения и готовятся к поездке на фронт.
— У нас сейчас такая ситуация, что даже не все желающие могут попасть в части и подразделения, - заявил он.
Братчук добавил, что повестки могут вручать на улицах и пляжах - закон это не запрещает.?single