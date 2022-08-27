Британия передаст Украине подводные беспилотники, которые помогут в разминировании подходов к портам

Великобритания передаст Украине подводные беспилотники для разминирования подходов к портам Черного моря для обеспечения вывоза зерна из страны.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

Отмечается, что всего будут поставлены шесть беспилотных подводных аппаратов: из них три будут взяты из запасов британских ВС, а остальные будут дополнительно закуплены Лондоном у оборонных компаний. Подобные аппараты способны действовать на глубине до 100 м, помогая обнаруживать местонахождение мин с помощью сенсоров.

Кроме того, Великобритания в ближайшие месяцы будет обучать военнослужащих ВМС Украины обращению с этими средствами в рамках трехнедельного курса совместно с Шестым флотом ВМС США.

«Это важное оборудование и обучение поможет Украине обезопасить свои воды, облегчить вывоз зерна в другие страны, а также позволит нам поддержать ВСУ в защите береговой линии и ее портов», - заявил британский министр обороны Бен Уоллес.

В Минобороны королевства уточнили, что первая группа украинских военнослужащих уже начала обучение.

Ранее сообщалось, что Великобритания готова помочь Украине разминировать порты для экспорта зерна.