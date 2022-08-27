Кабмин разрешил морякам выезжать за границу, но по согласованию с военкоматом

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что правительство разрешило морякам пересекать границу исключительно по согласованию территориального центра комплектования.

Об этом он сообщил в Telegram.

Выезжать за границу будет позволено мужчинам, являющимся членами экипажей морских и речных судов и продолжающих работать на судах. А также студентам (курсантам) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.

«Украина – один из мировых лидеров по количеству высококвалифицированных моряков. В мировом торговом мореходстве работает более 100 тысяч украинцев. Такое решение позволит обеспечить работой тысячи моряков и увеличить поступления в бюджет», - добавил Шмигаль.

Ранее Кабмин с 1 сентября разрешил мужчинам-представителям украинского бизнеса уезжать за границу.