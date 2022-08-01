В Сумах 85-летний пенсионер продал квартиру, чтобы помочь ВСУ

Житель Сум, 85-летний Николай Иванович, продал недвижимость и передал 35 тысяч долларов (около 1,4 млн гривен) в помощь Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщил Общественный фонд «Сумы», которому мужчина передал средства, чтобы им нашли достойное назначение, пишет «УП.Життя».

Николай Иванович всю жизнь прожил в Сумах. Этим летом он потерял жену, а до этого – родного сына. Мужчина решил продать квартиру и дачный участок, чтобы помочь украинским защитникам во время войны с РФ и внести свой вклад в победу Украины.

Получив средства от продажи недвижимости, он попросил племянницу найти волонтерский фонд, собирающий средства на нужды Вооруженных сил.

«Второй день наша команда пытается принять этот факт. Пожалуй, такие вещи и не нуждаются в лишних комментариях», – отмечают в фонде, которому мужчина в итоге отдал пожертвование.

В благотворительной структуре говорят, что эти средства потратят на отдельную целевую закупку для ВСУ. Пока что фонд ведет консультации с военными, чтобы выяснить их потребности сегодня.

«Мы вместе с командой Общественного фонда «Сумы» уже начали консультации с военными по актуальным потребностям и расскажем о закупках на наших страницах», – говорят в организации.

Николай Иванович уверяет, что эти средства ему не нужны. Он 46 лет проработал на заводе Фрунзе. Говорит, что на жизнь ему вполне хватает пенсии.