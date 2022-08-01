С 1 августа зерновым коридором отправились почти 50 судов

В августе зерновым коридором из украинских портов вышли около полусотни судов.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

«В рамках реализации Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания, за 26 дней работы зернового коридора из украинских портов вышли 44 судна, которые вывезли более 1 млн тонн агропродукции в 15 стран мира», - говорится в сообщении.

Также три судна вышли из украинских портов сегодня, сообщает Минобороны Турции.

В АМПУ уточняют, что за неделю работы зернового коридора порты Большой Одессы приняли 13 судов под загрузку 362 тысяч тонн пшеницы, кукурузы, рапса, масла, сои и ячменя, которые направятся в порты Испании, Израиля, Германии и Турции. В то же время 13 судов с 294 тысячами тонн пшеницы, масла, сои, рапса и кукурузы были отправлены в порты Ливии, Нидерландов, Израиля, Индии, Египта, Турции, Германии и Судана.

Напомним, что 16 августа из украинских портов вышел самый большой с начала войны продовольственный караван.