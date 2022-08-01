В украинских школах начнут работу первые 17 специалистов по безопасности

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что первые 17 специалистов по безопасности в образовательной среде поедут в различные области Украины в 17 общин, чтобы начать работу в школах.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

Что делает воспитатель безопасности или специалист в области безопасности? Он смотрит, как будут работать укрытия в школах, чтобы дети спускались туда во время тревог. Он будет учить детей основным правилам обращения с взрывоопасными предметами, правилам дорожного движения, тому как противодействовать буллингу» , - пояснил Монастырский.

Заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко отметила, что специалисты по безопасности будут помогать школам взаимодействовать с полицейскими и спасателями для создания максимально безопасных условий обучения. Она отметила, что над разработкой учебно-тематического плана для будущих специалистов по безопасности работала большая команда из разных ведомств, в том числе Министерство образования и науки.

Проект «Специалист по безопасности в образовательной среде» был осуществлен Министерством внутренних дел Украины вместе с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

Учеба специалистов проходила на базе Национальной академии внутренних дел Украины. Он длился 2 недели в очной форме и будет продолжаться еще 2 недели дистанционно.