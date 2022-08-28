Кабмин просит Верховную Раду запретить рекламные щиты вдоль дорог

Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду Украины законопроект №7696. В нем запрещается размещение рекламоносителей и прокладка инженерных коммуникаций и сетей вдоль полосы отвода.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины в Telegram.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, размещение рекламных щитов в пределах полосы отвода дорог, особенно на основных подъездах к крупным городам и областным центрам, приводит к информационной нагрузке дорожной обстановки, дополнительной фиксации взгляда водителя и увеличению времени его реакции при управлении автомобилем. .

Кроме того, наружная реклама в полосе отвода дорог отвлекает водителей на несколько секунд, что может привести к ДТП.