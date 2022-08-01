Илон Маск высказался против закрытия АЭС и сокращения атомной энергетики

Американский миллиардер и технологический бизнесмен Илон Маск считает неправильным и нецелесообразным закрывать атомные электростанции.

Об этом он поделился в своем Twitter.

По его мнению, страны, напротив, «должны увеличить производство атомной энергии». Макс добавил, что закрывать АЭС – безумие с точки зрения национальной безопасности и вредно окружающей среде.

Ранее он призвал Европу к перезагрузке собственной атомной энергетики путем восстановления работы остановленных АЭС и наращивания мощностей работающих. Бизнесмен аргументировал свои призывы необходимостью укрепления национальной и международной безопасности.

Как известно, SpaceX Илона Маска почти вдвое снизила стоимость месячной абонплаты за пользование услугой спутникового интернета Starlink для украинцев.

Илон Маск считает неизбежным будущую рецессию экономики США, однако добавляет, что некоторые макроэкономические проблемы решатся самостоятельно.