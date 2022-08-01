В россии спустя четыре месяца признали гибель пятого моряка на крейсере «Москва»

Министерство обороны россии официально признало гибель пятого моряка на затопленном крейсере «Москва» в апреле 2022 года.

Сообщается, что Минобороны россии подтвердило россиянке Надежде Мерзляковой смерть ее мужа Дмитрия Черемискина, который был старшим мичманом на крейсере. С апреля он числился пропавшим без вести.

«11 августа на руки отдали свидетельство о смерти», - сообщила Мерзлякова.

Отметим, Черемискин командовал электромеханической боевой частью корабля. Он является всего лишь пятым подтвержденным погибшим на флагмане Черноморского флота рф. Хотя изначально российская сторона говорила об одном погибшем.

Ранее сообщалось, что в рф отказываются признавать погибшими 27 членов экипажа затонувшего крейсера «Москва» - родственникам угрожают спецслужбы.