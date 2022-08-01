Британская статистика: более 40% приехавших в начале войны украинских беженцев нашли работу

Четыре из десяти украинских беженцев, приехавших в Великобританию с начала войны, уже нашли работу.
Об этом сообщило Бюро национальной статистики (ONS), пишет BBC.
Около 37% респондентов заявили, что у них достаточно денег, чтобы прокормить себя в течение следующих трех месяцев.
Доля граждан Украины, работающих в Британии, выросла с 9% в апреле до 42% в начале августа.
Всего из Украины в Великобританию приехали более 100 тыс. человек по двум визовым схемам - «Воссоединение с семьей» и « Дом для украинцев » .
По первой схеме, спонсором британской визы для своих родственников могут стать проживающие в Британии украинцы, по второй - спонсором визы может быть любой житель Британии, независимо от гражданства.
При этом человеку необходимо иметь разрешение на пребывание не менее шести месяцев и иметь свободную комнату, квартиру или дом.
31-летняя Вероника Кеева переехала в Британию в мае со своей четырехлетней дочерью и быстро нашла работу координатора проекта в Суиндоне.
В разговоре с ВВС она назвала свой опыт поиска работы отличным и особо отметила помощь местного совета и центра занятости, а также советы ее спонсоров.
Вероника рассказывает, что ее поддерживали не для этого, действительно отвечая на вопросы и предоставив возможность подстроить график работы под нужды ее дочери.
Отец Вероники остался в Украине, он служит в армии, но до войны несколько лет жил в Британии. Она говорит, что для нее большая честь посетить места, где побывал отец.
Иванна Воронцова сейчас живет со своей тетей и дядей в Вокинге, но говорит, что волнуется за родителей, оставшихся в Украине, в пяти часах езды от польской границы.
Иванна начинает день с того, что звонит по телефону домой и разговаривает с родителями. Она говорит, что хоть они и вдали от мест основных боев, они постоянно слышат сигналы воздушной тревоги и ежедневно просыпаются, не зная чего ждать в ближайшее время.
Она рассказала BBC, что устроилась на работу в службу поддержки студентов в Вокинге и ей было легко адаптироваться к жизни в Британии.
« Все люди, которых я здесь встретила, были милы и выражали мне свою поддержку. Я люблю эту страну » , – говорит Иванна.
39-летняя Ольга Беллоглазова уехала из Каховки на юге Украины в марте вместе с мужем и тремя детьми. Сначала семья приехала в Латвию, где пробыла два месяца, а затем, когда Британия открыла визовые программы, они через фейсбук смогли найти спонсора, предложившего им дом в Саттон-Баннингтоне, графство Ноттингемшир (Центральная Англия).
Они были очень тронуты, когда приехали и увидели, что хозяева дома украсили свою улицу украинскими флагами.
« Мы почувствовали себя такими желанными гостями » , – говорит Ольга.
В Украине она работала в агентстве цифровой рекламы, но теперь собирается сменить карьеру и стать сиделкой. " Я действительно хочу это сделать " , - говорит Беллоглазова.
Беженцам, получившим визу, разрешено оставаться в Британии сроком до трех лет, а попав в страну, украинцы имеют право на работу, доступ к льготам, образованию и здравоохранению.
По правилам программы Дом для украинцев минимальный срок, на который спонсоры могут пригласить беженцев к себе домой или разрешить пожить в свободном жилье, составляет пол года.
Еще один недавний отчет ONS показал, что четверть спонсоров не собираются продлевать этот срок дольше, то есть многим беженцам в ближайшее время придется искать новое жилье.
Для многих спонсоров это решение связано с сильнейшим за последние десятилетия удорожанием жизни – огромными счетами за электроэнергию, газ и двусмысленной инфляцией.
При этом ровно столько же спонсоров заявили, что готовы позволить беженцам остаться дольше полугода.
Украинские беженцы также рассказывают о проблемах со знанием английского языка, что мешает им и в поиске работы, и в социализации.
Кроме того, для некоторых должностей необходимо предоставить ряд специальных документов, например справки об отсутствии судимости. На беженцев нет записей в системе британского правосудия, а украинские сертификаты из-за войны трудно получить. В частности, с такими проблемами сталкиваются украинцы, которые хотят устроиться на работу в школы или детские сады.
Однако, несмотря на это, последний опрос показал, что 93% граждан Украины, принявших участие в первом апрельском опросе, остаются в стране, хотя большинство респондентов заявили, что не понимают, как подать заявление на продление или изменение своей визы или на какие государственные льготы могут претендовать.