Британская статистика: более 40% приехавших в начале войны украинских беженцев нашли работу

Четыре из десяти украинских беженцев, приехавших в Великобританию с начала войны, уже нашли работу.

Около 37% респондентов заявили, что у них достаточно денег, чтобы прокормить себя в течение следующих трех месяцев.

Доля граждан Украины, работающих в Британии, выросла с 9% в апреле до 42% в начале августа.

Всего из Украины в Великобританию приехали более 100 тыс. человек по двум визовым схемам - «Воссоединение с семьей» и « Дом для украинцев » .

По первой схеме, спонсором британской визы для своих родственников могут стать проживающие в Британии украинцы, по второй - спонсором визы может быть любой житель Британии, независимо от гражданства.