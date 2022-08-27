С начала полномасштабного вторжения 18 летчиков получили звание Героя Украины

С начала полномасштабного российского вторжения 18 летчиков получили звание Героя Украины.

Об этом рассказал в своем видеообращении президент Владимир Зеленский.

«За полгода 18 летчиков получили звание Героя Украины, еще десятки отмечены государственными наградами. Их умения и боевые результаты стали настоящей легендой», – сказал он.

По словам президента, россия надеялась уничтожить нашу авиацию в первые часы полномасштабного вторжения, но воздушные силы Украины были сохранены с первого дня вторжения и с честью выполняют боевые задания.