Замазеева заявила, что в Николаеве откроют региональное отделение по работе с семьями украинских военнопленных

Органы местного самоуправления будут работать вместе с Координационным штабом по обращению с военнопленными для ускорения получения обратной связи о статусе военнопленных и работе с их семьями.

Об этом глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила на официальной странице в Facebook.

В сообщении председателя областного совета говорится, что вчера состоялась его встреча с представителями Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, на которой достигнуты определенные договоренности. В частности, в ближайшее время планируется открытие регионального отделения по работе с семьями пленных защитников.

Также Анна Замазеева передала в Координационный штаб наборы первой потребности наших освобожденных Героев от гуманитарного штаба Николаевщины (БФ «Светлые дела»).