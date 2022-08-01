С начала войны в Польшу выехали более 5,8 миллионов украинцев, а в обратном направлении - почти 4 миллиона

С 24 февраля по 26 августа из Украины в Польшу выехали более 5,8 миллиона человек, вернулись домой – 3,9 миллиона украинцев.

Об этом сообщает в Twitter Пограничная служба Польши.

«С 24 февраля этого года, то есть с начала полномасштабного российского наступления на территорию Украины, польские пограничники оформили прибытие из Украины 5 миллионов 835 тысяч человек», - говорится в сообщении.

В пограничной службе добавляют, что в обратном направлении за это время выехало 3 996 000 украинцев.

Напомним, в ООН заявляли, что количество беженцев из Украины достигло 5,6 миллиона.