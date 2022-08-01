В Минобороны рассказали про животное-привидение «Бавовнятко», которое «играет с огнем» на складах и базах россиян

«Бавовнятко - животное-призрак. Пушистое и непоседливое. Ночью Бавовнятко тихонько приходит на базы оккупантов, склады, аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы и другие места, заполненные легковоспламеняющимися предметами, и начинает там играть с огнем», - говорится в сообщении.