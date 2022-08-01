В Минобороны рассказали про животное-привидение «Бавовнятко», которое «играет с огнем» на складах и базах россиян

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28.08.2022 14:10

Министерство обороны Украины показало животное-привидение «Бавовнятко», которое по ночам прокрадывается на базы, склады, аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы и другие места российских оккупантов и играет там с огнем.

Об этом идет речь в сообщении Минобороны в Twitter.

«Бавовнятко - животное-призрак. Пушистое и непоседливое. Ночью Бавовнятко тихонько приходит на базы оккупантов, склады, аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы и другие места, заполненные легковоспламеняющимися предметами, и начинает там играть с огнем», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что у оккупантов нет шансов уберечься от ударов ВСУ на юге Украины.

Фотофакт