На аукционе продали херсонский арбуз за 2 тысячи гривен - средства предали ВСУ

В городе Южный, Одесской области прошел благотворительный аукцион, среди лотов был арбуз из временно оккупированного Херсона. За него отдали 2 тысячи гривен.

Об этом сообщила журналистка Ольга Годовенко.

Журналистка отметила, что хозяин арбуза рассказал, что арбуз, выращенный в Голопристанщине, везли из Херсона 8 дней, и вместо прямого пути ему пришлось преодолеть 900 километров.

Арбуз весом почти 8 килограмм продали на аукционе за 2 тысячи гривен, а стартовая цена лота была 100 гривен. Владельцем арбуза стал местный житель — Тарас.

Деньги, вырученные от продажи, пойдут на помощь украинской армии.

«Этот арбуз – символ того, что в следующем году таких арбузов в Южном будет много», - отметила Годовенко.

Напомним, как киевский школьник продал футболку с автографами украинской сборной по футболу, чтобы приобрести тепловизор для ВСУ.