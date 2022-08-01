Из одесских портов вышли еще шесть судов с украинским продовольствием

Утром в воскресенье, 28 августа, из портов под Одессой вышло еще шесть кораблей с пшеницей, кукурузой и ячменем.

Об этом сообщает Министерство обороны Турции.

«Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов вышло еще шесть судов с зерновыми грузами», – говорится в сообщении.





По данным сервиса Marine Traffic, из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный вышли суда Melina, Silver Lady, FPMC B 201, DS Sofie Bulker, SSI Invincible II и Aeolos.

По данным координационного центра в Стамбуле, сухогрузы с пшеницей, кукурузой и ячменем направляются в Египет, Нидерланды, Испанию, Румынию и Италию.

Судно FPMC B 201 везет в Египет 33 000 тонн пшеницы, сухогруз Aeolos – в Роттердам 30 000 тонн кукурузы, а Sofie Bulker – в Испанию с 27 000 ячменя.

Корабли Melina и Silver Lady должны доставить в Румынию и Италию 27 500 и почти 39 500 тонн кукурузы соответственно, а SSI Invincible II — 49 500 тонн ячменя.

В обще сложности, по зерновому коридору было отгужено 1,043 миллионов тонн продовольствия.

Напомним, что в Украину за минувшие сутки прошли 11 судов – это рекордное количество с 24 февраля.