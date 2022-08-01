В случае аварии на ЗАЭС «радиационное облако» накроет южные регионы Украины и юго-западные области рф

Радиационное облако в случае тяжелой аварии на Запорожской АЭС в соответствии с розой ветров на понедельник, 29 августа 2022 года, накроет часть юга Украины и юго-западные регионы россии.

Об этом сообщает «Энергоатом».

В случае аварии на одном из энергоблоков ЗАЭС облако распространения радиации будет двигаться по ветру к юго-востоку в сторону россии. Соответствующий расчетный прогноз по состоянию на 29 августа 2022 года сделали специалисты Госатомрегулирования.

Населению на потенциально опасных территориях рекомендуют проведение йодной профилактики и ограничение пребывания на открытой местности без острой необходимости, а в случае его появления применять защитные средства для органов дыхания.

Также советуют провести герметизацию помещений (окон, дверей), отключить кондиционеры, вентиляторы, закрыть вентиляционные продухи, дымоходы и так далее.

Кроме того, на потенциально опасных территориях рекомендуется принять меры по герметизации и упаковке продуктов питания, воды, белья, документов и ценных вещей, ограничить лесопользование и не нарушать запрет на охоту и рыбную ловлю в местных водоемах.

Для предотвращения опыления на открытых местностях рекомендовано проведение дезактивации территорий, а также введение специальных ограничений для автотранспорта по выезду на обочину, движения по дорогам без жесткого покрытия.

Ранее сообщалось, что оккупанты пытают работников ЗАЭС, чтобы те не рассказали инспекторам МАГАТЭ об опасности на станции.