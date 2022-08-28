В Николаеве возобновили движение трамваев №1, 7 и 10

В Николаеве возобновили движение трамваев в микрорайон Широкая Балка.

Об этом сообщили в «Николаевэлектротрансе».

В настоящее время маршрут №1 (Яхт-клуб – Широкая Балка), маршрут №7 (Широкая Балка – Центральный рынок) и маршрут №10 (Промзона – Широкая Балка) работают в обычном режиме.

Изменения останутся в маршруте движения трамваев №3. В настоящее время они двигаются от ЧСЗ по улице Кузнецкой, 6-й Слободской в парк Народный Сад. Возвращение в обратном направлении от парка Народный Сад по улице Потемкинской, Декабристов до ЧСЗ.