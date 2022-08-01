В Латвии растет количество нелегальных мигрантов на границе с беларусью

Количество попыток нелегального пересечения границы с территории беларуси в Латвию достигло почти таких же показателей, как в августе 2021 года – одном из первых месяцев искусственного миграционного кризиса, созданного режимом александра лукашенко.

Об этом сообщает издание LSM.

Руководитель Даугавпильского отдела пограничной службы Юрий Власовс рассказал, что в августе ситуация снова начала обостряться и попытки нелегального пересечения границы стали регулярными.

«В августе на границе начала нарастать напряженность в связи с попытками нелегального проникновения в Латвийскую Республику из беларуси. В настоящее время 285 человек пытались незаконно пересечь границу. В среднем это 12-15 человек в день. 2 и 3 августа одновременно было несколько групп по 25 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу Латвии», - сказал Власовс.

В начале августа в правительстве Латвии решили продлить режим чрезвычайной ситуации на границе, предполагая, что гибридное давление с помощью мигрантов продолжится, в том числе и для того, чтобы отвлекать внимание от войны против Украины.