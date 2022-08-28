В Киеве сто человек развернули 430-метровый флаг Украины, соединив два берега Днепра

В воскресенье, 28 августа, в Киеве через Парковый пешеходный мост на остров Труханов развернули флаг Украины протяженностью 430 метров. На акцию собралось около 100 человек.

Об этом сообщает «Суспільне».

На акцию собралось около 100 человек, среди них были временно перемещенные лица из Херсона, Мариуполя, Донецка, Мелитополя и Луганска.

«Сегодняшняя акция — это ссылка в первую очередь тем людям, которые сегодня находятся в оккупации. Мы знаем, как там тяжело. Мы держим с ними контакт. Но люди отчаявшиеся. Там информационный вакуум. Там готовятся референдумы. и сегодня мы хотим сделать такой жест, что соединить нашим флагом желто-синий левый и правый берег Днепра. Сегодня наш Антоновский мост в Херсоне разрушен, а для нас это символ единства левого и правого берега В 2014 году мы с театром вышли и раскрасили в желто-синий цвет то время, как захватывали Крым. Было страшно, но сегодня еще страшнее. Потому что война в наших домах", — рассказал организатор акции «Украина единая», генеральный директор, художественный руководитель Херсонского академического театра имени Николая Кулиша Александр Книга.

По словам организатора, акция должна была состояться на день флага, но мероприятия были перенесены.

«Для украинцев день флага каждый день. Я хочу об этом отметить. Мы раскрашиваем сегодня Европу, мы раскрашиваем все континенты в желто-синий и нам наши друзья помогают».

Как рассказала Общественному жительница Херсона Татьяна Зебилян, участие в акции дает ощущение поддержки.

«Мы приехали из Херсона три недели назад. Нам посчастливилось выехать между двумя прилетами проехать по Антоновскому мосту. Было попадание в первую, а мы в пять проезжали. Пять суток добирались до Васильевки, было очень сложно, была жара 35 градусов. Мама была 86 лет, кот, для него это был стресс. Собрались за полтора часа. Три раза у нас срывалась эвакуация. Сегодня решили прийти, потому что очень скучаем по Херсону. Хотим почувствовать, что мы хоть оторваны от своих корней и почувствовать, что мы не сами остались. Почувствовать, что мы часть этой семьи», — говорит Татьяна.

Напомним, как на День Независимости партизаны подняли флаги Украины в Мариуполе, а также Херсонской и Харьковской областях