С 1 сентября Минэкономики Латвии откажется от использования русского языка в коммуникации

По ее словам, с 1 сентября ведомство и подчиненные ему учреждения будут предоставлять информацию и общаться с клиентами только на государственном языке.

«Как и в любой другой стране Европы, государственные учреждения в Латвии должны использовать в коммуникации с людьми и СМИ только государственный язык. Иначе выглядит так, что государство не просто признает русский язык как имеющий особый статус по сравнению с языками других этнических меньшинств, но и продвигает усиление двуязычия. Пора изменить это», - заявила Индриксоне.

Напомним, в Украине обновили школьную программу: без российских и белорусских авторов.