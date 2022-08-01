российский пропагандист провел стендап с черепом «защитника Азовстали» - украинский омбудсмен обратился в ООН

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на видео российского пропагандиста Игоря Мангушева, на котором он выступает перед публикой с черепом, якобы принадлежащим украинскому военному из Азовстали.

Лубинец опубликовал пост в своем Facebook.

Игорь «Берег» Мангушев – лидер российского националистического движения «Светлая Русь» во время стендапа размахивал черепом и заявлял, что примирения между русскими и украинцами быть не может, потому что оккупанты «воюют за идею, а не с людьми».

«Мы еще живы, а этот чувак уже нет. Пусть горит в аду. Ему не повезло, и из его черепа сделают кубок, возможно. Украина должна быть деукраинизирована. Русские земли малороссии должны быть возвращены назад. Мы воюем не с людьми, мы воюем с идеей. Потому нам по*уй, сколько надо убить украинских солдат. Украина должна быть деукраинизирована, а все, кто считает себя украинцами, будут уничтожены», - сказал со сцены Мангушев.

После этого последовала реакция украинских властей. В частности, ситуации прокомментировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«То, что российская федерация нарушает международное гуманитарное право по отношению к живым – не секрет, но это же происходит и с мертвыми. Из-за своих пропагандистов россияне продолжают дегуманизировать украинский народ, оправдывая массовые гражданские убийства и разрушение населенных пунктов. Так, демонстрация «останков» погибших защитников Мариуполя стала поводом для «стендапа на военную тематику». Единственной целью таких действий россии является очередное причинение боли родственникам погибших и пропавших», - написал политик.

Лубинец напомнил, что когда люди погибают во время войны, с их телами нужно обращаться уважительно и с достоинством, независимо от того, является ли погибший гражданским лицом или военнослужащим. Останки неизвестных должны быть идентифицированы.

«Уважение к умершим – это не просто гуманизм и забота о близких погибших. Это международные стандарты, исполнение которых гарантирует, что погибшие не будут пополнять перечень пропавших без вести».

«Как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека я уже сообщил об этом видео Руководителя группы по установлению фактов Следственной комиссии ООН по Украине Оле Солванге и обращусь к Офису Генерального Прокурора Украины», - подчеркнул он.

Напомним, что ранее Красный Крест заявил, что не гарантировал безопасность украинских пленных из «Азовстали».