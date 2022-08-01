Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсудили ситуацию на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями сектора обороны и безопасности.
Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.
На встрече присутствовали руководители Вооруженных Сил, разведывательных органов, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и других сил обороны.
«Участники совещания в режиме тайно заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте, рассмотрели другие вопросы безопасности и обороны. Отдельно остановились на потребностях украинской армии и координации на разных уровнях с международными партнерами Украины. Также было рассмотрено ход выполнения предварительных приказов Верховного Главнокомандующего», - говорится в сообщении.