Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсудили ситуацию на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями сектора обороны и безопасности.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

На встрече присутствовали руководители Вооруженных Сил, разведывательных органов, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и других сил обороны.