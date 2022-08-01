«Николаевщина ежедневно принимает переселенцев, только гуманитарный штаб помог 10 тысячам людей», - Замазеева

Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева 28 августа на совместном совещании с вице-премьер-министром, министром по реинтеграции ТОТ Ириной Верещук, руководством ОВА и Николаева, народными депутатами и представителями волонтерских организаций обсудили работу гуманитарных штабов Николаевщины.

Об этом Замазеева сообщила на своей странице в Facebook.

Также обсудили такие важные для нашей области вопросы, как:

- потребности внутренне перемещенных лиц, в том числе социальное жилье; - начало образовательного процесса; - эвакуация населения из сел и поселков в зоне боевых действий и прифронтовых общин; - процесс подготовки к отопительному сезону.

Вместе с министершей посетили места временного проживания ВПЛ, пообщались по поводу действующих потребностей.

- Прифронтовая Николаевщина ежедневно принимает внутренне перемещенные лица из области и оккупированных территорий. За все время, только по программе «Приют своим» гуманитарного штаба Николаевщины (БФ «Светлые дела») мы предоставили временное убежище почти 10 тысячам человек. Ежедневно население обеспечивается гуманитарной помощью, проводятся переговоры с международными благотворительными фондами, открываются новые точки выдачи для удобства населения, отметила Анна Замазеева.

Также в ходе встречи обсудили с народными депутатами внесение некоторых изменений в законодательство и сформировали список законодательных актов, которые необходимо будет рассмотреть в ближайшее время.