Зеленский ко Дню Независимости наградил николаевских коммунальщиков, топ-чиновников и журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Независимости отметил николаевцев государственными наградами.
Об этом говорится в указе Президента Украины №593/2022.
Орденом «За заслуги» ІІІ степени наградили:
Георгия Решетилова – первого заместителя начальника Николаевской ОВА.
Сергея Куропятника – видеооператора филиала «Николаевская региональная дирекция» акционерного общества «Национальная общественная телерадиокомпания Украины».
Сергея Баталова – старшего мастера службы Управления эксплуатации (Витовский участок) акционерного общества «Николаевгаз».
Олега Тодосиева – машиниста экскаватора областного коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго».
Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени наградили:
Сергея Моторного – директора общества «Моторзапчасти».
Орденом «За мужество» ІІІ степени наградили:
Аллу Жуковскую – оператора службы Николаевского линейного производственного управления магистральных газопроводов общества «Оператор газотранспортной системы Украины».
Руслана Коваля – электромонтера службы акционерного общества «Николаевоблэнерго».
Орденом «За заслуги» ІІ степени наградили:
Александра Абраменко – призера XXIV зимних Олимпийских игр по фристайлу.
Орденом княгини Ольги III степени наградили:
Наталью Приходько – корреспондента ТРК «НИС-ТВ».
Присвоено почетное звание «Заслуженный врач Украины»:
Ирине Шамрай – начальнику управления здравоохранения Николаевского городского совета.
Присвоено почетное звание «Заслуженный работник сферы услуг Украины»:
Петру Дубяге – машинисту крана коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго».