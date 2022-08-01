Зеленский ко Дню Независимости наградил николаевских коммунальщиков, топ-чиновников и журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Независимости отметил николаевцев государственными наградами.

Об этом говорится в указе Президента Украины №593/2022.

Орденом «За заслуги» ІІІ степени наградили:

Георгия Решетилова – первого заместителя начальника Николаевской ОВА.

Сергея Куропятника – видеооператора филиала «Николаевская региональная дирекция» акционерного общества «Национальная общественная телерадиокомпания Украины».

Сергея Баталова – старшего мастера службы Управления эксплуатации (Витовский участок) акционерного общества «Николаевгаз».

Олега Тодосиева – машиниста экскаватора областного коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго».

Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени наградили:

Сергея Моторного – директора общества «Моторзапчасти».

Орденом «За мужество» ІІІ степени наградили:

Аллу Жуковскую – оператора службы Николаевского линейного производственного управления магистральных газопроводов общества «Оператор газотранспортной системы Украины».

Руслана Коваля – электромонтера службы акционерного общества «Николаевоблэнерго».

Орденом «За заслуги» ІІ степени наградили:

Александра Абраменко – призера XXIV зимних Олимпийских игр по фристайлу.

Орденом княгини Ольги III степени наградили:

Наталью Приходько – корреспондента ТРК «НИС-ТВ».

Присвоено почетное звание «Заслуженный врач Украины»:

Ирине Шамрай – начальнику управления здравоохранения Николаевского городского совета.

Присвоено почетное звание «Заслуженный работник сферы услуг Украины»:

Петру Дубяге – машинисту крана коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго».