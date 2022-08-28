«Украина вернется, Украина помнит о Донецке, Херсоне и Крыме», - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не забывает об оккупированных территориях и на них вернется украинская власть.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

– Каждый год в последние выходные лета в нашем государстве отмечались два праздника, очень тесно связанные: День города Донецка и День шахтера. В 2014 году из-за оккупантов все изменилось для Донецка. А в этом году всей Украине не до праздников. Но мы не забыли и не забудем ни об одном своем городе и ни об одном своем человеке.

– Донецк всегда был одним из самых богатых и сильных городов Украины. Шахтерский труд всегда был одной из самых уважаемых профессий. Сейчас Донбасс почти разрушен российскими ударами, опустошен. Гордый и славный украинский Донецк унижен российской оккупацией, ограблен. россия принесла туда самое страшное – абсолютное игнорирование ценности любой жизни, абсолютное неуважение к каждому. оккупанты принесли деградацию и гибель. И верят, что они там навсегда. Но они – временно.