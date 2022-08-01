С сегодняшнего дня безработные жители Николаева смогут получить гуманитарную помощь

С понедельника, 29 августа, в Николаеве начинают выдавать гуманитарную помощь тем жителям, которые потеряли работу и официально зарегистрированы в Центре занятости.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

В пресс-службе добавили, что в таком списке числятся 1808 людей.

«Выдачу помощи осуществляют администрации районов», - сказано в сообщении.

Известно, что ранее гуманитарную помощь в Николаеве могли получить только семьи с детьми с инвалидностью, одинокие матери, многодетные семьи, переселенцы и пожилые люди.