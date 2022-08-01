Из-за отсутствия централизованного водоснабжения «Николаевоблтеплоэнерго» временно прекращает выдачу очищенной воды по трем адресам

По техническим причинам и в связи с отсутствием централизованного водоснабжения в Николаеве временно приостановлена работа ряда точек выдачи очищенной воды, функционирующих на базе ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
Выдача воды приостановлена по следующим адресам:
- улица Лазурная, 30;
- улица Колодезная, 3;
– улица Корабелов, 14.
Их работа будет возобновлена с появлением централизованного водоснабжения.
Напомним, что на водозаборе из Днепро-Бугского лимана произошла авария, а потому в Николаев подаваться вода вообще не будет.