Из-за отсутствия централизованного водоснабжения «Николаевоблтеплоэнерго» временно прекращает выдачу очищенной воды по трем адресам

По техническим причинам и в связи с отсутствием централизованного водоснабжения в Николаеве временно приостановлена работа ряда точек выдачи очищенной воды, функционирующих на базе ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Выдача воды приостановлена по следующим адресам:

- улица Лазурная, 30;

- улица Колодезная, 3;

– улица Корабелов, 14.

Их работа будет возобновлена с появлением централизованного водоснабжения.

Напомним, что на водозаборе из Днепро-Бугского лимана произошла авария, а потому в Николаев подаваться вода вообще не будет.