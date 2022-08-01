В Николаевской области отработаны пути эвакуации в случае аварии на ЗАЭС, - Глава ОВА Ким

Николаевская область готова к эвакуации населения при аварии на Запорожской атомной электростанции. Пути эвакуации на 29 августа уже отработаны.

Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире национального телемарафона.

По словам Виталия Кима, ближайший населенный пункт к Запорожской атомной электростанции в Николаевской области расположен на расстоянии 100 километров.

«Мы всегда должны готовиться к любым событиям. У нас проходили учения по возможным угрозам. Тем более, что у нас на территории области есть Южноукраинская АЭС, мы имеем опыт и соответствующие планы. Многое будет зависеть от ветра и погодных условий. Но мы проработали пути эвакуации во время потенциальной опасности», - сказал Виталий Ким.

По его словам, людям будут также предоставлять таблетки йодида калия в соответствии с показаниями Министерства здравоохранения.

Проблемным вопросом остается количество транспорта, необходимого для эвакуации населения, рассказал глава ОВА.

«Единственная проблема сейчас — это количество транспорта, который потенциально может быть зарезервирован, из-за мобилизации транспорта для военных действий. Но считаю, что в случае необходимости, военные тоже помогут», — рассказал Виталий Ким.

Напомним, что миссия МАГАТЭ уже направляется с проверкой на ЗАЭС.