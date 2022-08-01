Logitech уходит с российского рынка и увольняет всех сотрудников

Известный производитель компьютерных клавиатур и мышей Logitech уходит с российского рынка. Все сотрудники будут уволены.

Источники сообщают, что последний день сотрудники российского представительства отработают 31 августа.

Отметим, что швейцарская компания Logitech производит не только клавиатуры и мыши, но и колонки, геймпады, джойстики, а также оборудование для геймеров.

Как известно, компания приостановила поставки своей продукции в россию в апреле этого года из-за российской агрессии в Украине.

Напомним, что онлайн-сервис графического дизайна Canva заявил о твердой поддержке Украины и окончательно уходит из россии.