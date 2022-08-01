Logitech уходит с российского рынка и увольняет всех сотрудников

Известный производитель компьютерных клавиатур и мышей Logitech уходит с российского рынка. Все сотрудники будут уволены.
Об этом сообщает российский портал Cnews.
Источники сообщают, что последний день сотрудники российского представительства отработают 31 августа.
Отметим, что швейцарская компания Logitech производит не только клавиатуры и мыши, но и колонки, геймпады, джойстики, а также оборудование для геймеров.
Как известно, компания приостановила поставки своей продукции в россию в апреле этого года из-за российской агрессии в Украине.
Напомним, что онлайн-сервис графического дизайна Canva заявил о твердой поддержке Украины и окончательно уходит из россии.