Ким анонсировал изменения на фронте на херсонском направлении и призвал горожан не вестись на провокации со стороны России

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким анонсировал в ближайшее время некоторые изменения на херсонском направлении, о которых горожане смогут узнать из официальных новостей.

Об этом он сообщил в видеообращении 29 августа, передает «Преступности.НЕТ».

— На что хочу обратить внимание сейчас. Наверняка будут происходить определенные изменения. И наша с вами задача – бороться в информационном поле. Не поддаваться на провокации, а всю информацию, я надеюсь, будете видеть по военным новостям, – заявил Виталий Ким.

Кроме этого, он попросил волонтеров помочь военным с квадрокоптерами Маvic, которые им сейчас очень нужны, ведь с теми, которые есть у них сейчас, они работать не могут.

Также председатель ОВА добавил, что вчерашняя встреча с вице-премьер-министром, министром по реинтеграции Ириной Верещук прошла достаточно конструктивно, поэтому ожидаются изменения выплат в большую сторону и изменения размещения ВПЛ.