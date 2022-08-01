«Авария была сразу в двух местах»: Ким надеется, что восстановить работу насосов на водозаборе из Днепро-Бугского лимана удастся за сутки

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким надеется, что за сутки специалисты смогут возобновить работу насоса на водозаборе из Днепро-Бугского лимана и водоснабжение в Николаеве возобновят.

Об этом он заявил в видеообращении 29 августа, передает «Преступности.НЕТ».

Как известно, на водозаборе из Днепро-Бугского лимана произошла авария, а потому в Николаев подаваться вода вообще не будет. Известно, что авария произошла не в результате боевых действий.

— Что касается повреждения насоса на точке забора по Николаеву. Действительно, авария была там сразу в двух местах, но надеюсь, что через сутки мы все же сделаем. Есть надежда, что один насос мы сейчас сделаем, чтобы вернуть водоснабжение, – заявил Виталий Ким.

Также сообщалось, что из- за отсутствия централизованного водоснабжения «Николаевоблтеплоэнерго» временно прекращает выдачу очищенной воды по трем адресам.