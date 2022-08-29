Общественная организация «Будущее Николаева» помогла женщине с инвалидностью из Баштанского района

В общественную организацию «Будущее Николаева» и гуманитарный штаб Татьяны Домбровской обратилась жительница села Пески Баштанского района с просьбой о помощи в оформлении пенсии по инвалидности и поиску коляски — накануне женщине из-за болезни ампутировали обе ноги.

Об этом сообщает пресс-служба ГО.

После полномасштабного вторжения российской федерации в Украину село Пески Баштанщине некоторое время находилось под контролем российских войск. Возможно, это стало причиной ухудшения состояния здоровья Наталии Сергеевны, так что через некоторое время врачи вынуждены были ампутировать женщине ноги.

За помощью к Татьяне Домбровской обратилась знакомая Натальи Сергеевны Вероника. Женщина и ее муж не имеют постоянного источника дохода, а с началом войны их финансовое состояние и вовсе ухудшилось. Благодаря работе приемной Татьяны Домбровской удалось в кратчайшие сроки решить проблему с паризначением женщине пенсии и предоставлением семье гуманитарной помощи.

«Через полчаса после обращения глава сельсовета принес три мешка гуманитарки. Я говорю, это какой-то волшебный телефон у Домбровской – не могли месяц выпросить пачку каши, говорил, что нет. А здесь – на тебе, три пакета. Бабушка звонит, плачет, говорит, что принесли три сумки помощи: и каши, и консервы, чай. Это все благодаря работе Татьяны Домбровской», – рассказывает Вероника.

Также она просила помочь с оформлением пенсии – на следующий же день к женщине приехали работники соцзащиты для оформления документов.

Перед тем, как обратиться к Татьяне Домбровской, ее семья два месяца не могла получить надлежащую помощь от органов социальной защиты.

Одним из вопросов, который встал перед женщиной из-за потери конечностей стал поиск инвалидной коляски, с помощью которой она бы могли самостоятельно передвигаться по дому.

Наталья Сергеевна жаловалась, что она как «бревно», не может себе чаю сделать или есть нагреть. Мужчина фактически был «привязан» к женщине. Управление соцзащиты не смогло помочь женщине с получением коляски — для этого нужно ждать несколько месяцев, пока будет заключение по инвалидности, только после этого можно получить коляску.

Поэтому гуманитарный штаб Татьяны Домбровской и общественная организация «Будущее Николаева» помогли женщине - она уже получила удобную тележку, которую доставили из Германии.

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