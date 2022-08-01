В Николаеве ищут хозяев для собак и щенков: «Спасите хотя бы одну душу!»

Николаевцы приглашают на мероприятие в Каштановом сквере, где будут искать хозяев для собак и щенков, чтобы те не оказались на улицах города.
Об этом сообщает организация « Друзья рядом ».
Мероприятие состоится 1 сентября в 12.00.
«Николаевцы! Чтобы победить врага, мы должны держать порядок, оставаться людьми, даже в такие трудные времена. Зима близко! Сотни щенков очутились на улицах нашего города. Спаси хотя бы одну душу, сделай человечное дело. Спасенные хвостики закрывают наше небо!».
«1 сентября (четверг), с 12 часов приходите в Каштановый сквер. Волонтеры привезут животных: маленьких и взрослых. Если у вас уже есть собачка или кошка, расскажите добрым людям о таком деле. С братьями меньшими вместе к Победе!» – говорится в сообщении.