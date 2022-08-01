Мер Одессы выступил против сноса памятника Екатерине II и за переговоры с рф

Геннадий Труханов Городской голова Одессы Геннадий Труханов заявил, что выступает против сноса памятника Екатерине II и за компромисс с россией

Об этом стало известно из интервью городского головы, опубликованного 28 августа в итальянском издании «Corriere della Sera».

«Я против сноса статуй. Даже если мы разрушаем памятники, история не меняется. Знаю, что собрана петиция с 25 тысячами подписей, но я жду. С такой логикой мне также убрать памятник Пушкину или Гагарину? Это не имеет смысла», - заявил мэр Одессы.

Также Геннадий Труханов отметил, что у президента рф владимира путина есть среди планов и захват Одессы.

Памятник Екатерине II в Одессе

«Да, он попробует еще: он одержим нашим городом. Он не хочет его бомбить, как Харьков, он требует его целым. Я не пессимист, верю, что мы в итоге победим. Но война остается долгой, тяжелой. Наше наступление на Херсон идет медленно, и путин продолжает надеяться на окружение Одессы с севера для соединения с «Приднестровьем».

По словам городского головы, в этой войне нужно идти по переговорам, а не прямой конфронтации.

«Я считаю, что важно действовать политически, ведь на кону жизни миллионов людей. Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Очевидно, я мечтаю вернуться к нашим границам в 1991 году, но надо шаг за шагом договариваться, постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации», - добавил Геннадий Труханов.

Напомним, как в марте в Одессе памятник Дюку закрыли 1200 мешками с песком, чтобы спасти его от бомбардировок.