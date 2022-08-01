Потребности ВПЛ, соцжилье, начало учебного года, эвакуация населения и подготовка к отопительному сезону: Верещук посетила Николаевщину

В воскресенье, 28 августа, в областной центр Николаевской области с рабочим визитом приехала вице-премьер-министр Украины и министерка по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Слуга Народа».

В ходе визита вместе с председателем Николаевского облсовета и областной организации политической партии «Слуга Народа» Анной Замазеевой, народными депутатами от партии Максимом Дырдиным, Александром Пасечным, Игорем Копытиным, депутатами Николаевского облсовета Евгением Игнатенко и Виталием Порхуном, руководством ОВА и города провели ряд мероприятий, где обсудили срочные вопросы региона.

«Вместе с министеркой посетили места временного проживания ВПЛ, пообщались по поводу действующих потребностей. Обсудили с народными депутатами внесение некоторых изменений в законодательство и сформировали перечень законодательных актов, которые необходимо рассмотреть в ближайшее время», – отметила Анна Замазеева.

Среди мер – расширенное совещание под председательством министерки с представителями местного самоуправления. В ходе которой с представителями местного самоуправления была рассмотрена подготовка к отопительному сезону, размещение ВПЛ, оказание медицинской и социальной поддержки.

«Удалось наработать определенные изменения в законодательство и подзаконные нормативно-правовые акты на уровне Кабинета Министров Украины. Также проверили заведения компактного проживания людей, вынужденных переехать и искать убежища в Николаеве. Удобства проживания, оказания медицинской помощи удовлетворительны в том объеме, в котором возможно во время войны России против Украины. Считаю, что такие расширенные совещания необходимы и в дальнейшем, поэтому хочу пригласить профильных министров в Николаевскую область, чтобы тоже пообщаться с людьми и вместе поработать на профильных совещаниях», – пояснил нардеп Максим Дырдин.

Ирине Верещук показали работу крупнейшего гуманитарного штаба области – благотворительного фонда «Светлые дела», посольством которого является Анна Замазеева. Здесь волонтеры работают почти круглосуточно и без выходных, чтобы обеспечить всех нуждающихся необходимой помощью – от продуктов питания до редких медикаментов, которые трудно найти в продаже.

Также посетили эвакуационный центр программы «Убежище своим», по которому с начала деятельности приютили почти 10 тысяч переселенцев.