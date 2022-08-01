«Есть связь, но скоро кончится, воды и еды нет»: военный рф рассказал другу про тяжелое положение на фронте, а подкрепление не может к ним добраться

Военнослужащий оккупационной армии рассказывает товарищу про плохую ситуацию в его подразделении.

Об этом сообщает ГУР.

По словам оккупанта, у подразделения закончилась продукты питания, есть тяжелораненые солдаты, а подкрепление не может к ним добраться.

- Здорово. Че там как у вас делишки?

- Да хорошего вообще очень мало. Раненых много, тяжелые.

- Вытащить смогли? Нет еще.

- Связь есть?

- Есть связь, но скоро кончится, скоро сядет все.

- Ну вас там помощь подойдет какая-то или нет?

- Не знаю, должно по идеи.

- Ну вам помощь собираются прислать или так...

- Вроде собираются, но бл*ть, они не могут пробиться

- Много раненых?

- Трое тяжелых.

- Че-то будем сейчас делать, пока не село все, воды нет, еды нет.

Напомним, как в ранее опубликованном перехвате говорится о том, что жена оккупанта «резала себе вены», чтобы мужа вернули с фронта - а солдат уверяет, что это не поможет, потому что «руководству по*уй».