«Есть связь, но скоро кончится, воды и еды нет»: военный рф рассказал другу про тяжелое положение на фронте, а подкрепление не может к ним добраться

Военнослужащий оккупационной армии рассказывает товарищу про плохую ситуацию в его подразделении.
Об этом сообщает ГУР.
По словам оккупанта, у подразделения закончилась продукты питания, есть тяжелораненые солдаты, а подкрепление не может к ним добраться.
- Здорово. Че там как у вас делишки?
- Да хорошего вообще очень мало. Раненых много, тяжелые.
- Вытащить смогли? Нет еще.
- Связь есть?
- Есть связь, но скоро кончится, скоро сядет все.
- Ну вас там помощь подойдет какая-то или нет?
- Не знаю, должно по идеи.
- Ну вам помощь собираются прислать или так...
- Вроде собираются, но бл*ть, они не могут пробиться
- Много раненых?
- Трое тяжелых.
- Че-то будем сейчас делать, пока не село все, воды нет, еды нет.
Напомним, как в ранее опубликованном перехвате говорится о том, что жена оккупанта «резала себе вены», чтобы мужа вернули с фронта - а солдат уверяет, что это не поможет, потому что «руководству по*уй».