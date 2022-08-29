Миссия МАГАТЭ планирует сегодня прибыть в Украину - в МИД назвали основные цели визита организации

Миссия МАГАТЭ должна прибыть в Украину 29 августа и в ближайшие дни приступит к работе на Запорожской атомной электростанции. У миссии будет три задачи.

Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

В состав миссии визита вошли 14 международных экспертов. Возглавляет миссию — генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«По приглашению правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию», — сообщил он.

По словам Николенко, делегация международных экспертов уже отправилась из Вены и 29 августа должна прибыть в Киев. Ожидается, что миссия начнет работу на ЗАЭС в ближайшие дни.

Миссия МАГАТЭ сфокусируется на трех задачах, а именно физическая защита, ядерная сохранность и гарантии нераспространения ядерных материалов.

«Позиция Украины четкая: оккупация Запорожской АЭС со стороны российских войск и завоз на ее территорию большого количества военной техники и боеприпасов в нарушение всех международных правил подвергают атомную станцию ​​экстремальной опасности, в частности провоцирование ядерного инцидента», — заявил Николенко.

Он напомнил, что министр иностранных дел заявил, что россия должна немедленно демилитаризовать ЗАЭС, вывести военные подразделения, технику и работников «Росатома» и вернуть контроль над электростанцией правительства Украины.

«Рассчитываем, что МАГАТЭ играет важную роль в достижении этой цели», — сказал спикер МИД.

Напомним, что ранее Губернатор Николаевщины Виталий Ким сообщил, что в Николаевской области отработаны пути эвакуации в случае аварии на ЗАЭС.